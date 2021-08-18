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Сотрудники ЦОМП начали работать еще на 10 маршрутах наземного транспорта Москвы

15:05
  • среда
  • 18 августа 2021

Сотрудники Центра помогают пассажирам, которым тяжело передвигаться

Еще на 10 маршрутах наземного общественного транспорта Москвы начали работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. До конца года их количество будет увеличено почти до 80, сообщает "ТВ Центр".

Маршруты проходят через реабилитационные центры, больницы и крупные организации. Специалисты Дептранса выбирали их совместно с фондами и Всероссийским обществом инвалидов. Сотрудники Центра помогают пассажирам, которым трудно передвигаться, доехать до места назначения, сопровождая всю дорогу.

Услуга достаточно востребована в метро, теперь ее расширяют на наземном транспорте. Только за минувший год было отработано более одного миллиона заявок. Важно и то, что сами новые трамваи и автобусы рассчитаны для маломобильных групп.

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