Ректор МГУ рассказал, как начнется новый учебный год в России

Некоторые лекции можно проводить онлайн

Учебный год в московских вузах, как и по всей стране, начнется в очном формате. Так решили на заседании совета Российского союза ректоров, сообщает "ТВ Центр".

Дистанционную форму будут применять только при необходимости. Как уточнил глава МГУ Виктор Садовничий, всё будет зависеть от конкретного учебного заведения. Так, потоковые лекции вполне можно проводить онлайн, если это не мешает качеству образования.

День знаний в этом году тоже отменять не будут. В МГУ в честь 1 сентября устроят гуляния прямо на открытом воздухе. Будут угощения, игры, выставки. А для победителей олимпиад подготовят специальную лекцию.

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