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Здание Библиотеки иностранной литературы открылось после реставрации

15:08
  • среда
  • 18 августа 2021

Оно располагается на Николоямской улице

В Москве после реставрации торжественно открылось одно из зданий Библиотеки иностранной литературы. "Дом номер шесть" располагается на нынешней Николоямской улице.

У строения очень богатая, порой печальная история. Это и жилой дом, и больница, и место, где проводили массовые казни в период репрессий. И только в 1974 в здание переехала библиотека. Именно тогда там и появился знаменитый овальный зал, где не раз принимали известных писателей, проводили выставки и чтения.

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Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
Открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации
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