Здание Библиотеки иностранной литературы открылось после реставрации

Оно располагается на Николоямской улице

В Москве после реставрации торжественно открылось одно из зданий Библиотеки иностранной литературы. "Дом номер шесть" располагается на нынешней Николоямской улице.

У строения очень богатая, порой печальная история. Это и жилой дом, и больница, и место, где проводили массовые казни в период репрессий. И только в 1974 в здание переехала библиотека. Именно тогда там и появился знаменитый овальный зал, где не раз принимали известных писателей, проводили выставки и чтения.

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