Исторический музей покажет коллекцию Императорского стеклянного завода

Некоторые экспонаты не просто уникальны, а буквально неповторимы

Хрустальные сокровища! В Историческом музее представили шедевры Императорского стекольного завода. Они столетиями украшали витрины императорского дворца, радовали своим блеском аристократов и князей.

Хрусталь играет гранями, тонкая позолота поражает изяществом линий. Да, по своему прямому назначению - обычная посуда и предметы интерьера. Но по технике исполнения - произведения искусства. Наверное, в покоях императорского дворца эти вазы и столовые сервизы выглядели бы куда органичное. Но тогда их не удалось бы рассмотреть. А здесь – такая возможность.

"Мы отобрали, как я считаю, около 100 шедевров уникальных, которые хранятся в Государственном Историческом музее", - рассказал директор музея Алексей Левыкин.

В фондах почти 40 тысяч предметов, и это настоящие жемчужины! Перед музейщиками стояла задача – рассказать историю производства, во многом определившего развитие русского стеклоделия. Известный "законодатель моды" - Императорский стеклянный завод.

В каждом - вкус, стиль и поистине царская роскошь. Высокий статус произведений подтверждал и тот факт, что все изделия Императорского стеклянного завода заказывались по особым поводам и передавались по наследству. Например, свадебный сервиз великой княжны Ольги, дочери Николая I, изготовлен для приданого в 1846 году. Или сервиз, исполненный в честь победы русского оружия над Наполеоном. Есть и коллекции пасхальных яиц, и подарки царствующим особам разных стран. Каждое – эталонное, в единственном экземпляре.

"Почти все предметы проходили процедуру поднесения, когда это показывалось царствующей фамилии раз в году, и, конечно, здесь важно показать то, насколько это было совершенно", - говорит куратор выставки Государственного Исторического Музея Елена Смирнова.

После монаршего одобрения дубликат разбивался молотком. Ведь всё, что сделано для двора, должно быть уникальным. Разные стили, рецептуры, дизайны. Императорский стеклянный завод почти полтора века был флагманом стекольного производства. Его наследие – уже в музейных витринах Исторического - доступно с сегодняшнего дня.

Анастасия Мартынова, Дина Самохина, "ТВ Центр".

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