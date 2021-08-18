ОШ по наблюдению за выборами в Москве развернет еще 200 постов для видеонаблюдения

Каждый кандидат сможет направить своих наблюдателей
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве развернет дополнительно 200 постов для видеонаблюдения. Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов в ходе встречи с кандидатами в депутаты Государственной думы по 15 одномандатным избирательным округам Москвы.
По его словам, каждый кандидат сможет направить своих наблюдателей.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В Москве отдать свой голос можно с помощью электронного голосования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram