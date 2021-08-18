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Два человека погибли в ДТП с участием сотрудника ГИБДД на Алтае

13:00
  • среда
  • 18 августа 2021

Дело взяла на контроль прокуратура края

Два человека погибли в ДТП в Шипуновском районе Алтайского края. В ночь на 18 августа на участке трассы "А-322" сообщением "Барнаул - Рубцовск" автомобиль под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району врезался в прицеп припаркованного на обочине грузового автомобиля.
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В результате столкновения погибли супруги, жители Ставропольского края. Травмы получили две несовершеннолетние девочки, дочери погибших. Дети и водитель госпитализированы. По данным "Интерфакса", погибшие супруги были сотрудниками УФСБ Ставропольского края.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения. Дело взяла на контроль прокуратура Алтайского края.

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