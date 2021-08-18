Ил-114 запретили перелет в Кубинку из-за крушения Ил-112В

Самолет должен был принять участие в "Армии-2021"

Пассажирскому самолету Ил-114 запретили перелет из подмосковного Жуковского в Кубинку для участия в международном форуме "Армия-2021".

Причиной стала катастрофа самолета Ил-112В, которая произошла накануне, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли. В обоих самолетах используются двигатели ТВ7-117СТ.

Первый опытный образец Ил-112В, который должен заменить в армии советские Ан-26, разбился 17 августа. Самолет выполнял перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в Жуковском. Все три члена экипажа погибли. По предварительным заключениям, причина катастрофы – возгорание правого двигателя с его последующим отказом.

UPD (13:33 мск): Никаких решений о запрете участия самолета Ил-114 в "Армии-2021" после катастрофы Ил-112В не принималось, заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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