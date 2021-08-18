Пять человек ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

Нападавший скрылся на автомобиле

Очередной инцидент со стрельбой в Нью-Йорке, ранены по меньшей мере пять человек. Вечером 17 августа мужчина вышел из автомобиля и открыл огонь по молодым людям, игравшим в настольные игры возле магазина.

Нападавший скрылся. Четыре человека в возрасте до 30 лет доставлены в местные больницы. Состояние раненых, по данным медиков, стабильное. Еще один пострадавший от врачебной помощи отказался, передает телеканал ABC.

В США в последнее время зафиксирован всплеск инцидентов с применением огнестрельного оружия. Большинство из них оканчиваются гибелью людей: в прошлом году жертвами перестрелок стали 43 тысячи американцев.

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