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Кабмин обязал кинотеатры сообщать о длительности рекламы

13:55
  • среда
  • 18 августа 2021

Теперь можно не бояться пропустить начало фильма

Правительство утвердило новые правила оказания услуг в кинотеатрах. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия", - отметили в кабмине.

Так, с 1 марта 2022 года кинотеатры будут обязаны предупреждать о том, сколько длится реклама и трейлеры перед фильмом. Информация будет размещена в зоне касс. Зрители смогут заранее рассчитать свое время и не пропустить начало фильма.

По новым правилам, на сайте кинотеатра можно будет найти технические характеристики залов, например, ширину экрана, тип проектора и формат звуковой системы, передает ТАСС. 

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