Во время капремонта домов в Москве нашли удивительные артефакты

Некоторые даже помогают восстановить страницы семейных историй

Привет из прошлого. На Садовнической улице во время проведения капитального ремонта нашли настоящее пушечное ядро. Оно спокойно и явно уже не одно десятилетие лежало на чердаке. А вот как туда попало, остается только гадать. И это уже не первая находка строителей.

Капитальный ремонт всегда полон неожиданностей. И может даже тайное сделать явным. В одном из домов на Новопесчаной улице, на лестничной клетке под подоконником, обнаружили удивительную вещь.

"Когда мы меняли окна здесь, нашли дневник 57-58 года", - рассказала маляр ГБУ Жилищник "Сокол" Надежда Алексеева.

Больше 60 лет назад свой дневник спрятал здесь ученик шестого класса 144 школы Ленинградского района Сергей Маргорин. Жители дома решили его разыскать. И получилось - благодаря соцсетям. Откликнулся Алексей Маргорин. Выяснилось - отец его вырос в том самом доме. Потом переехал. Шесть лет как его уже нет в живых. А от находки в семье, конечно, были в шоке.

Бумага пожелтела. Но в целом дневник сохранился неплохо. Почерк у Сергея был отличный. Чего не скажешь про оценки. И причина, почему дневник оказался под подоконником, сразу же стала ясна.

Впрочем, несмотря на такие оценки и поведение, Сергей Маргорин стал талантливым инженером-радиотехником и просто хорошим человеком. С любимой женой Надеждой прожил 43 года. И на будущие интересы сына он тоже повлиял.

Дневник теперь будут, как семейную реликвию, хранить. А вот вернуть наследникам находку, обнаруженную во время капремонта в подвале дома на Пречистенке вряд ли удастся.

"Мы тут ведем отопление и холодную воду. Раскапывали, копали. Труба, думали. Шестигранник. Вытащили - утюг, оказывается, старый", - говорит сварщик Дмитрий Корнев.

Точный возраст его пока не установили. Такие чугунные литые утюги москвичи использовали с 18 и до середины 19 столетия. А вот пушечное ядро нашли, когда приступили к ремонту крыши на Садовнической улице. Небольшой многоквартирный дом раньше был прачечной - частью ансамбля доходного дома купца Бабушкина. Построен в 1905 году. Когда и как там оказалось пушечное ядро - версии возникли разные. Правнучка бывшего владельца - а она всю жизнь живет здесь – считает: спрятать его мог дворник, только у него был доступ на чердак и крышу.

И такие артефакты обнаруживают довольно часто - фонду капитального ремонта впору уже открывать музей. Тем более, что наверняка коллекция всё время будет пополняться - ведь старинных домов, хранящих тайны, в Москве очень много.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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