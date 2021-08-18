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Украина празднует День независимости на братской могиле

14:04
  • среда
  • 18 августа 2021

Организаторы торжеств не согласовали мероприятие с киевскими властями

Организаторы торжеств по случаю Дня независимости Украины монтируют сцену для главного мероприятия на месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов в Мариинском парке. С городскими властями свои действия они не согласовывали, заявили в мэрии Киева.
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"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал замглавы Киевской администрации Владимир Прокопов в Facebook.

На приложенных фотографиях видно, что сцена стоит почти на памятном знаке. Празднование Дня независимости Украины пройдет 24 августа, мероприятия организует офис президента Владимира Зеленского.

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