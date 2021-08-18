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Двое погибли в ходе акции в поддержку афганского флага в Нангархаре

14:08
  • среда
  • 18 августа 2021

Еще десять человек получили ранения

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар погибли по меньшей мере два человека. Около десяти были ранены.
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Уточняется, что огонь по протестующим открыли члены запрещенного в России террористического движения "Талибан".

При этом есть данные, что аналогичная акция прошла в провинции Хост. В ней приняли участие десятки человек.

Прежде СМИ сообщали, что талибы после захвата Кабула подняли над зданиями госучреждений белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой.

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