Десятки человек пострадали в давке в аэропорту Кабула

Не имеющим паспорта и визы приказали не толпиться

В давке у ворот аэропорта в Кабуле пострадали не менее 17 человек.

Представители НАТО заявили, что тем, у кого на руках нет паспорта и визы, следует отойти от входа, передает агентство Reuters.

Ранее стало известно, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России организация - прим.ред.) объявила о приостановке вылетов всех самолетов из Кабула. Отряды "Талибана" несколько раз открывали огонь в воздух, чтобы разогнать наводнивших аэропорт людей, желающих покинуть страну.

Как сообщили в службе безопасности воздушной гавани, аэропорт Кабула возобновит работу для гражданских лиц 21 августа.

Талибы захватили власть в Афганистане, Кабул сдался без боя. Президент страны бежал. Тысячи людей устремились в аэропорт в надежде покинуть страну.

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