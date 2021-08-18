У берегов Вануату объявлена угроза цунами

Там произошло землетрясение
У побережья Вануату (островное государство в Меланезии) зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 16 километрах к северу от города Порт-Орли (население - 1951 человек). Глубина очага составила 91 километр.
Объявлена угроза цунами. В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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