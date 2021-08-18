Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

Продолжаются работы по благоустройству

В столице продолжат выявлять и сносить самовольные постройки. Такое поручение дал мэр Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Более 800 выявленных объектов самостроя площадью полтора миллиона квадратных метров приведены в соответствие с градостроительными нормами. А общая сумма штрафов, уплаченных их владельцами в бюджет города, составила почти 12 миллиардов рублей.

В ближайшее время будут снесены еще 11 подобных объектов. На освобожденных территориях идут работы по благоустройству - появляются новые зоны отдыха, спортивные и детские площадки, парки с газонами и цветниками.

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