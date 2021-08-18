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Инфекционист объяснила, от чего зависит тяжесть COVID-19

14:31
  • среда
  • 18 августа 2021

Всё дело в способе передачи инфекции

Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала в беседе с РИА "Новости", что тяжесть коронавирусной инфекции зависит от способа проникновения вируса в организм.
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Есть два основных пути: воздушно-капельный и контактный. В первом случае задействованы частицы слизи из носоглотки или слюны. Во втором подразумевается прямой контакт - например, поцелуй или пожатие руки.

"Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие", - объяснила специалист.

По ее словам, многое зависит от того, где вирус начинает размножаться. Лучший же способ себя обезопасить - сделать прививку, а после этого продолжать соблюдать масочный режим.

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