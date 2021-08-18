Американские чиновники в Германии стали жертвами "гаванского синдрома"

По некоторым данным, зафиксировано явление и в других странах Европы

"Гаванский синдром" проявился у двоих граждан США, работающих в Германии. Об этом сообщили американские дипломаты – отметив, что похожие проблемы испытывают также граждане США в других европейских странах.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, речь идет о первых случаях в стране НАТО, в которой размещены американские войска и ядерное оружие. Издание подчеркивает, что некоторые пострадавшие - сотрудники разведки или дипломаты, работающие по вопросам, связанным с Россией.

В 2016 и 2017 годах работавшие в столице Кубы сотрудники ЦРУ и госдепартамента пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы - в частности, на слуховые галлюцинации, ощущение давления в голове и проблемы со зрением. Явление получило название "гаванский синдром". Никаких признаков физического воздействия на пациентов медики не обнаружили.

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