Талибы взорвали первый памятник после прихода к власти

Пострадал памятник лидеру хазарейцев, убитого талибами в 1995 году

Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" взорвали первый после прихода к власти в Афганистане монумент. От их рук пострадал памятник лидеру шиитского ополчения и народности хазарейцев Абдуле Али Мазари в Бамиане.

О взрыве статуи сообщил живущий в Европе пакистанский правозащитник Салим Джавед. По его словам, это произошло накануне вечером.

Лидер хазарейцев Абдул Али Мазари был удостоен звания "Мученик национального единства" правительством Афганистана в 2016 году за отстаивание равных прав для всех этнических групп страны, напоминает ТАСС. В начале 90-х он воевал против талибов во время гражданской войны. В 1995 году они заманили его на переговоры, убили, а тело сбросили с вертолета в городе Газни.

Талибы установили полный контроль над Афганистаном, взяв 15 августа Кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. После прихода к власти талибов в Кабуле началась паника - тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт столицы. Многие пытались зацепиться за взлетающие самолеты. Несколько человек погибли, сорвавшись с большой высоты.

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