Володин предостерег от популизма в политике

Спикер Госдумы высказался о причинах распада СССР

Как отметил у себя в Telegram спикер Государственной думы Вячеслав Володин, к развалу СССР привели предательство элит, популизм и слабость лидера страны Михаила Горбачева.

"Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-м произошло предательство элитами интересов народа и государства", - написал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что в 1991 году руководители СССР "отсиделись в отпусках", а "партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы". Горбачев же не справился с тем, чтобы сплотить политические силы.

По словам Володина, повториться такому сценарию не дадут многопартийность и конкуренция в современной российской политике.

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