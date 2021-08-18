Бежавший из Афганистана президент прихватил из казны $169 млн

Ранее сообщалось, что деньги не поместились в вертолет

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани украл из государственной казны 169 миллионов долларов.

Это самое настоящее "предательство государства и народа", заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Власти Афганистана намерены обратиться в Интерпол с запросом об аресте президента. После побега Гани, пост главы государства, в соответствии с конституцией Афганистана, должен занять вице-премьер Амрулла Салех.

Ашраф Гани бежал из страны вечером 15 августа, самолет взлетел за несколько часов до того, как боевики запрещенного в России движения "Талибан" вошли в Кабул, не встретив сопротивления. Как заявил экс-президент, он сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития.

Бывшего президент сопровождали в аэропорт машины, груженые наличными деньгами, часть даже не поместилась в вертолет. 18 августа стало известно, что Гани находится в столице ОАЭ Абу-Даби.

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