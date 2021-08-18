Венедиктов: Более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн

На голосование записались уже сотни тысяч москвичей

Более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн на выборах депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Он исключил возможность двойного голосования.

"Сотни тысяч москвичей уже записались. Регистрация продолжится до 13 сентября. По нашим прогнозам, больше половины всех избирателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн. Поэтому хочется обратиться к кандидатам: не повторяйте чужих ошибок, чтобы не лишиться части электората, не отговаривайте своих избирателей голосовать электронно", - заявил Венедиктов.

Он напомнил, что в столице дистанционное голосование пройдет на собственной городской платформе mos.ru. При этом проголосовать дважды – онлайн и офлайн – не получится.

"Если вы записались на электронное голосование, вас вычеркивают из списка избирателей на участке по месту жительства, там ставится пометка, вы будете в другом реестре. Если избиратель решит переписаться с онлайн-голосования на традиционное, сделать это можно не позднее, чем за три дня до выборов", - заявил Венедиктов.

В свою очередь председатель МГИК Юрий Ермолов отметил, что избиратель не сможет голосовать на участке, если за три дня не отозвал свое заявление на электронное голосование.

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