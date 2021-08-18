Пашинян оценил важность союза с Россией

Кабмин Армении готовится представить свою политическую программу

В ходе заседания правительства в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что важнейшими гарантиями безопасности его страны являются стратегический союз республики с Россией, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности.

"Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу", - цитирует политика ТАСС.

Пашинян добавил, что одним из приоритетов его программы также является разблокировка всех транспортных коммуникаций.

По словам премьера, принципиальный момент для властей - защита территориальной целостности и суверенитета Армении, а также решение вопроса Арцаха.

Кабмин Армении представит в парламенте свою программу 24 августа.

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