Польша решила строить 50-километровый забор на границе с Белоруссией

В последний месяц зафиксировано более 2 тысяч попыток проникновения

Дополнительные 50 километров ограждения решила построить Польша на границе с Белоруссией. По данным польского МВД, с начала августа на польско-белорусской границе было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну.

"До сих пор забор из колючей проволоки использовался для охраны почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой. Планируется дополнительно оградить забором еще 50 км участка, охраняемого Подляской пограничной службой", - сообщило министерство.

Польша и Литва уже потребовали от Евросоюза применить более жесткие меры в отношении Белоруссии – которая, якобы, провоцирует миграционный кризис в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов - почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год, передает ТАСС.

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