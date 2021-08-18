В Берлине раскрыли детали визита Меркель в Москву

Канцлер обсудит с президентом России и ситуацию в Афганистане

Ангела Меркель во время визита в Москву, намеченного на 20 августа, возложит венок к Могиле Неизвестного солдата. Детали визита канцлера Германии в российскую столицу раскрыли в правительстве ФРГ.

Как сообщили в кабмине Германии, запланированы переговоры Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Темами бесед станут, скорее всего, Афганистан, конфликт на востоке Украины и Белоруссия.

По итогам переговоров пройдет пресс-конференция лидеров двух стран. А 22 августа Меркель отправится в Киев, для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

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