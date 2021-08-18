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Стало известно, где в Москве разместят штаб по наблюдению за выборами

15:40
  • среда
  • 18 августа 2021

В сентябре в России пройдут многодневные выборы

Общественный штаб по наблюдению за выборами разместят в "Экспоцентре Москва" на Краснопресненской набережной в центре столицы, передает ТАСС.

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"Помимо 40 рабочих мест для членов штаба, будут оборудованы еще порядка 200 для наблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы и Мосгордумы. На каждый компьютер будет транслироваться видео с порядка 250 участков, что позволит повысить качество наблюдения", — сообщил зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

В Москве продолжается набор в Корпус наблюдателей Общественной палаты столицы для работы на выборах в сентябре. За это время в его состав записалось 14 000 человек. 45% из них — это наблюдатели со стажем, а 54% — молодые люди в возрасте до 35 лет.

 

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Москвичи могут зарегистрироваться на участие в электронном голосовании до 13 сентября. ТВЦ подготовил путеводитель по Единому дню голосования, читайте материал по ссылке.

 
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