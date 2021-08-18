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В Крыму объявили штормовое предупреждение

15:30
  • среда
  • 18 августа 2021

Ожидаются сильные дожди, грозы, град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
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"Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно подтопление территорий, добавляют спасатели.

Туристов просят воздержаться от выхода в море и походов в горы.

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