В Крыму объявили штормовое предупреждение

Ожидаются сильные дожди, грозы, град

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможно подтопление территорий, добавляют спасатели.

Туристов просят воздержаться от выхода в море и походов в горы.

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