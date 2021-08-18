Саакашвили пообещали комфортабельную камеру с коллекцией галстуков

Премьер Грузии не против возвращения экс-президента в страну

Если Михаил Саакашвили очень хочет вернуться в Грузию, он может приезжать. У Тбилиси найдется, чем встретить бывшего президента. Заявление Саакашвили о намерении приехать в Грузию этой осенью прокомментировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму", - заявил Гарибашвили на брифинге.

Премьер намекнул на эпизод, запечатленный камерами в августе 2008 года, во время "пятидневной войны". Занимавший в то время пост президента Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук. Эти кадры обошли весь мир.

Премьер Грузии назвал экс-президента клоуном и напомнил, как Саакашвили "скакал по крышам" в Киеве, когда его лишили украинского гражданства. В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, напоминает РИА Новости.

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