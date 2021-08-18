ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саакашвили пообещали комфортабельную камеру с коллекцией галстуков

15:42
  • среда
  • 18 августа 2021

Премьер Грузии не против возвращения экс-президента в страну

Если Михаил Саакашвили очень хочет вернуться в Грузию, он может приезжать. У Тбилиси найдется, чем встретить бывшего президента. Заявление Саакашвили о намерении приехать в Грузию этой осенью прокомментировал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Саакашвили охарактеризовал Украину как "государство-кидалово"

"Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму", - заявил Гарибашвили на брифинге.

Премьер намекнул на эпизод, запечатленный камерами в августе 2008 года, во время "пятидневной войны". Занимавший в то время пост президента Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук. Эти кадры обошли весь мир.

Премьер Грузии назвал экс-президента клоуном и напомнил, как Саакашвили "скакал по крышам" в Киеве, когда его лишили украинского гражданства. В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.