Собянин предупредил москвичей о непогоде

На столицу вот-вот обрушится гроза с градом и ветром

Мэр Москвы Сергей Собянин оставил у себя в Twitter сообщение с предупреждением горожан о грядущих осадках в столице.

"Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду - то, что нас ожидает в ближайшие часы", - написал градоначальник.

Он попросил граждан соблюдать осторожность - беречь себя и детей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил о переводе всех городских служб в режим повышенной готовности в связи с ожидающейся непогодой.

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