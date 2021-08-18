В ГИБДД назвали наиболее опасные виды ДТП в Москве

Также выделены самые частные сопутствующие причины аварий

Госавтоинспекция проанализировала самые опасные ДТП в Москве с начала года и составила их разграничение в зависимости от тяжести, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

"Наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства", - указано в сообщении.

Кроме того, в ГИБДД выделили нарушения, которые становятся сопутствующими причинами ДТП. Это в том числе нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, несоответствие скорости.

Кроме того, нередко водители нарушают требования сигналов светофора.

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