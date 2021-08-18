Привитым "Спутником V" разрешат въезд на курорты Таиланда

Детали и сроки вступления в силу этого решения пока не приводятся

Таиланд принципиально разрешил привитым "Спутником V" въезжать в туристические районы страны. Это означает, что решение принято, но еще не вступило в силу.

"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении на сайте российского посольства в Таиланде.

Детали и сроки вступления в силу этого решения пока вырабатываются таиландскими профильными ведомствами.

Провинция Пхукет, а также острова Самуи, Пханган и Тау полностью открыты для иностранных граждан, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Российские вакцины против COVID-19 в Таиланде пока не сертифицированы, поэтому россиянам на настоящий момент нужно предъявить справку с результатами ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета, а также активировать приложение ThailandPlus. На месте также нужно сдать тест. Далее россияне должны пройти десятидневный карантин. Путешественникам также понадобится свидетельство о въезде, выданное посольством, и полис медицинского страхования на 100 тысяч долларов.

Сертификаты о российской вакцине уже принимают в Турции, Египте, Кипре, Болгарии, Черногории, Венесуэле, Монголии, Белоруссии и многих других странах.

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