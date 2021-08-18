Журналисты узнали о планах Зеленского уволить Кличко

Речь о посте главы Киевской городской государственной администрации

Как сообщило в среду интернет-издание Vesti.ua, президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

"Сразу несколько источников среди "Слуг народа" и в киевской власти рассказали "Вестям", что вопрос снятия Кличко с должности решен на 100%", - передает издание.

Журналисты уточняют, что сейчас Зеленский решает вопрос с кандидатурой на замену.

По данным СМИ, наиболее вероятно, что КГГА возглавит Алексей Чернышев - нынешний министр развития общин и территорий Украины.

Ранее сам Кличко заявил, что власти пытаются создать основания для его увольнения.

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