В Башкирии арестовали выбросившую из окна роддома чужого младенца

Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза

В городе Стерлитамак женщина после родов в больнице №1 выбросила из окна третьего этажа чужого новорожденного ребенка. Это был малыш женщины, которая находилась с совершившей преступление в одной палате.

Младенец скончался от полученных травм.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемая арестована. Ее переведут в следственный изолятор после оказания медицинской помощи.

Возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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