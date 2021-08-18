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В Башкирии арестовали выбросившую из окна роддома чужого младенца

16:22
  • среда
  • 18 августа 2021

Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза

В городе Стерлитамак женщина после родов в больнице №1 выбросила из окна третьего этажа чужого новорожденного ребенка. Это был малыш женщины, которая находилась с совершившей преступление в одной палате.
Опубликовано видео с места убийства ребенка под Тулой

Младенец скончался от полученных травм.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемая арестована. Ее переведут в следственный изолятор после оказания медицинской помощи.

Возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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