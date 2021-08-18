"Мы реально кайфанули от праздника": Ирина Горбачева вышла замуж

Избранником актрисы стал музыкант Антон Савлепов

Актриса Ирина Горбачева подтвердила, что вышла замуж. Ранее поклонники артистки догадались об этом по ее публикациям в соцсети.

Признание Горбачева сделала в новом выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?". "Есть ли среди твоих колец обручальное?" - спросила ведущая. "Да, вот, была свадьба", - ответила Ирина, показав ювелирное украшение.

Свадьбу пара сыграла еще в июле, а Ирина тогда даже опубликовала фото и видео в блоге, но не объявила о торжестве официально для публики. Впрочем, судя по комментариям к посту в инстаграме, многие подписчики актрисы уже тогда все поняли.

Избранником актрисы стал Антон Савлепов, солист группы "Агонь" и экс-участник группы Quest Pistols.

В выпуске Шихман принял участие и муж актрисы. Он рассказал, как сделал предложение Ирине. "Я на самом деле все это очень глупо сделал. То есть я по телефону сказал в стиле: "Ну давай, когда вернемся в Киев, можем тогда и пожениться", - поделился Антон.

В ходе шоу Ирина призналась, что не хотела устраивать классическую свадьбу с грандиозным банкетом. "Я столкнулась со всеми своими шаблонами. Типа девочек, которые говорят: "Я хочу с единорогом на берегу океана стоять в арке из цветов. Меня ведет отец, на мне длинная-длинная фата. Все стоят и плачут, и все девочки в одинаковом". Вот эти все образы, которые мы нахватали и до которых хотим дотянуться, - а что за ними стоит? Мне хочется поделиться этой радостью, но не со всеми. Потому что со всеми это будет праздник для кого-то. Для родственников, всех друзей, всех родных, и ты будешь бегать с выпученными глазами. Поэтому я очень рада, что мы отпраздновали в таком формате. Приехали, шампанское в руки. Танцевать, пить! Никаких вопросов типа: "А тебе нормально? Ты поел?" Мы реально кайфанули от праздника", - сказала она.

Ирина Горбачева ранее была замужем за актером Григорием Калининым. Пара рассталась из-за измен супруга.

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