"Без США - бессмысленно": Столтенберг о присутствии НАТО в Афганистане

"Вместе пришли - вместе уходим", отметил генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с каналом CNN, что союзники США по НАТО не видят смысла оставаться в Афганистане, раз оттуда уходят американцы.

"Мы вошли туда вместе, меняли планы вместе. Теперь мы вместе уходим", - сказал генсек.

Он добавил, что если бы силы НАТО остались в Афганистане, то им пришлось бы снова пришлось вступать в столкновения с представителями запрещенной в России террористической организации "Талибан".

Кроме того, Столтенберг призвал союзников по НАТО держаться вместе - "в интересах нашей национальной безопасности". Это необходимо, по мнению генсека, чтобы противостоять ставшей более "напористой" России.

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