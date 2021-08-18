Названа окончательная дата проведения Всероссийской переписи населения

Мероприятие несколько раз переносилось

В Росстате сообщили окончательную дату проведения Всероссийской переписи населения. Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря.

Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, затем – на сентябрь. В июне сообщалось, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

"Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", - говорится в сообщении Росстата.

16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Ранее сообщалось, что россияне впервые смогут принять участие в процедуре через портал госуслуг. В период проведения переписи нужно будет войти в учетную запись на платформе, выбрать соответствующую услугу и ответить на предложенные вопросы.

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