На площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" приняли "Цифровой манифест"

Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений

В штабе общественной поддержки "Единой России" состоялось обсуждение "Цифрового манифеста" – стратегического документа, отображающего цифровое будущее страны.

В ходе обсуждения документа лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила не забывать о реальных запросах граждан при формировании документа.

"Стратегия цифровизации обучения и повседневной жизни, безусловно, облегчит и сократит временные затраты наших граждан на посещение многочисленных инстанций", – отметила Буцкая.

При этом она напомнила, что старшему поколению очень непросто разобраться в ссылках, сайтах, даже кнопках для оформления необходимых документов.

"Государство обязательно должно уделить им необходимое внимание для обучения новым технологиям", - подчеркнула она.

Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений. Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн во время стратегической сессии "Цифровое будущее России". Блок предложений по развитию информационной сферы войдет в народную программу партии.

"Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов России всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества", — отметил Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. По ее словам, для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации, а программы должны быть доступны и бесплатны для всех педагогов. Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе дошкольников, считает она.

При активном внедрении цифровых технологий в образовательную систему важно не "перегнуть палку", подчеркнула уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова: дистанционный формат не должен и не сможет заменить традиционный - система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание.

В свою очередь, президент "Ростелекома", сопредседатель рабочей группы генсовета "Единой России" по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Михаил Осеевский отметил, что компания готова поделиться опытом и наработками по обучению старшего поколения использованию цифровых технологий.

С учетом повсеместного проникновения ИТ, "Цифровой манифест" "Единой России" поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации, подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram