Подтвердилось местонахождение беглого президента Афганистана

Ашраф Гани покинул страну, прежде чем ею окончательно завладели талибы

Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в министерстве иностранных дел ОАЭ.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Гани остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана.

Из страны президент бежал вечером 15 августа. Его самолет взлетел за несколько часов до того, как боевики запрещенного в России движения "Талибан" вошли в Кабул. По заявлению самого Гани, полномочия он сложил, чтобы не допустить кровопролития.

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