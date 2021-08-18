"Единая Россия" и Правительство разработали основные направления программы "Санитарный щит"

Она включит несколько направлений - от тест-систем до создания вакцин в максимальное короткое время

Как сообщил на круглом столе "Санитарный щит страны - безопасность для граждан" первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, программа "Санитарный щит" должна строиться на современной инфраструктуре, а именно научных центрах, лабораториях, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей.

Вице-премьер Татьяна Голикова же в свою очередь отметила, что новая программа включит несколько направлений - от эффективных тест-систем и обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты до создания в максимальное короткое время качественных вакцин.

"Первое - своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска", - сказала заместитель председателя правительства.

Она уточнила, что еще одним важным направлением является разработка тестов за четыре дня и вакцин - за четыре месяца. Об этом в своем послании Федеральному собранию упоминал президент страны Владимир Путин.

Как продолжил Турчак, "Санитарный щит" не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан. Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. Программа, объяснила она, будет способствовать расширению доступности услуг для населения, укреплению сети государственных лабораторий, формированию санитарной культуры.

Свое мнение высказал и академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он заметил, что необходимо выстроить пирамидальную структуру лабораторий, во главе которых должна находиться центральная лаборатория с аналитическим центром. По мнению специалиста, в стране должна появиться развитая сеть научных центров с высоким уровнем вирусологического контроля. При этом на всех пунктах пропуска на въездах в страну должны быть мобильные лаборатории для забора биоматериала.

Для реализации госпрограммы "Санитарный щит", обратил внимание профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга, необходимо максимально широко внедрять искусственный интеллект для мониторинга и модернизировать программы обучения в высших учебных заведениях и разработать новые меры профилактики инфекционных заболеваний.

"Созданный санитарный барьер позволит свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию", - добавил он, уточнив при этом: с учетом меняющейся ситуации не менее важно разрабатывать новые образовательные стандарты.

Вместе с тем член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев обраьил внимание на то, что в рамках "Санитарного щита" очень важно вести санитарно-просветительскую работу.

"Ковид-диссиденты в интернете, которые ничего сложнее яичницы не делали, вдруг стали специалистами в вирусологии", - подчеркнул Нифантьев.

По его словам, у людей есть потребность в широком информировании о вакцине. Всю информацию по ней сделают максимально понятной и доступной.

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