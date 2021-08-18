Самарские медики пришили руку 11-летнему мальчику

Врачи не только спасли конечность Егора, но и его жизнь

Самарские врачи из областной клинической больницы провели уникальную операцию. Они не только спасли жизнь 11-летнему Егору, но и сохранили ему руку, которую практически полностью оторвало во время серьезного ДТП. При этом, по словам медиков, шансы на полное восстановление были очень малы, однако всё прошло успешно, и теперь мальчик заново учится плавать.

Каждый день - маленький подвиг. Эти для большинства людей самые обычные движения для 11-летнего Егора Краснова из Жигулевска - часть постоянных тренировок. Так он старается вернуть работоспособность правой руке.

"Я эти упражнения делаю каждый день, когда есть свободное время. А у нас дома есть шведская стенка, так удобнее. Но когда есть свободное время, я могу вот тут делать", - показывает Егор (см. видео).

В январе этого года Егор вместе со своей семьей попал в страшную автоаварию. Он получил тяжелые травмы. На реанимобиле санавиации его доставили в Самарскую областную клиническую больницу. Мама Егора и сейчас, спустя полгода, говорит об этом с большим трудом. Тогда же просто молилась за жизнь сына.

"Травмы живота. Травмы руки. Частичная ампутация руки, отрыв руки", - перечислила мать Егора Лариса Краснова.

Заведующий детским травмпунктом областной клиники Сергей Сушаков тогда как раз был в дежурной бригаде санавиации. Подобные травмы у детей, по его словам, - редкость. Операция длилась семь часов. Шанс спасти Егору руку был минимальный. Но бригада врачей - реаниматологи, хирурги, травматологи - его использовала по максимуму.

"В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, остеосинтез оскольчатого перелома плечевой кости. И шов накладывался на все мышцы, потому что там отрыв полный был, на кожном лоскуте и на сосуде, около пяти сантиметров было - на чём держалась конечность", - рассказал Сергей Сушаков, травматолог-ортопед, заведующий детским травмпунктом больницы им. В. Д. Середавина.

Всё осложнялось еще и тем, что проблемы были не только с правой рукой.

"Выражаясь простым языком - ребенка порвало пополам, был порван пополам живот, мышцы передней брюшной стенки и кишечник в двух местах. С животом я постарался сделать всё по максимуму, ну, и слава богу - по моим проблемам все-таки реабилитировать ребенка пришлось гораздо меньше, там все срослось и ничего ребенка, слава богу, не беспокоит", - заявил Дмитрий Быков, детский хирург больницы им. В. Д. Середавина.

И то, что врачам удалось сохранить функцию фактически пришитой правой руки, в семье Егора считают настоящим чудом. Следом за операцией был долгий период восстановления. Он продолжается и сейчас. Пока, конечно, мальчику приходится быть левшой, но правая рука всё чаще включается в работу, выполняет все больше действий. Мама с Егором постоянно находятся на связи с врачами. Консультируются, рассказывают об очередных достижениях, присылают видеоролики. Вот Егор на Волге - он уже снова может плавать (см. видео).

"Рады, что у нас в России есть такие доктора, которые вытащили с того света нашего ребенка, на данный момент участвуют, до сих пор участвуют в его выздоровлении. Он идёт на поправку. И низкий поклон от всей души", - заявила мама Егора Лариса Краснова.

1 сентября Егор, как и все дети, пойдет в школу. А потом ему предстоит еще один курс реабилитации в клинике, чтобы он снова мог всё делать правой рукой.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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