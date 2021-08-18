Венедиктов призвал кандидатов в депутаты продвигать электронное голосование

В Москве подано уже более 750 тысяч заявлений

Как сообщил во время серии экспертных встреч с разработчиками дистанционного электронного голосования руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, более 50% избирателей в столице проголосуют онлайн на выборах депутатов Государственной думы в сентябре.

"Сотни тысяч москвичей уже записались. Регистрация продолжится до 13 сентября. По нашим прогнозам, больше половины всех избирателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн", - подчеркнул Венедиктов.

Он также обратился к кандидатам с призывом "не повторять чужих ошибок" и не отговаривать своих избирателей голосовать электронно.

Венедиктов напомнил, что в Москве дистанционное голосование пройдет на собственной городской платформе mos.ru, регистрация открыта.

"Сейчас на ДЭГ записываются и моряки, и дальнобойщики, и полярники. Да, они будут в рейсе, в Антарктиде и так далее. Они москвичи по прописке, они раньше вообще голосовали при помощи выездной урны. ДЭГ в этом случае просто удобный сервис", - заметил глава наблюдательного штаба.

Он добавил, что для защиты пользователей от технических сбоев была внедрена функция по "отложенному решению". Она обеспечит возможность переголосовать в случае технических сбоев - например, проблем с подключением к интернету.

Кроме того, Венедиктов пояснил невозможность двойного голосования (онлайн и офлайн).

"Если вы записались на электронное голосование, вас вычеркивают из списка избирателей на участке по месту жительства, там ставится пометка, вы будете в другом реестре. Если избиратель решит переписаться с онлайн-голосования на традиционное, сделать это можно не позднее, чем за три дня до выборов", - рассказал он.

При этом Юрий Ермолов, председатель Московской городской избирательной комиссии, уточнил, что, если избиратель за три дня не отозвал свое заявление на электронное голосование, он уже не сможет голосовать на участке.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве на участие в онлайн-голосовании подано уже более 750 тысяч заявлений.

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