Третьяковская галерея купила картины Ивана Николаева

Новые приобретения ГТГ на доход от эндаумент-фонда музея презентуют 23 августа

Третьяковская галерея приобрела на доход от эндаумент-фонда музея картины современного художника-живописца Ивана Николаева "Свадьба у Александровского сада" (1987) и "Похоронный оркестр" (1992). Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе музея.

"Имя Ивана Валентиновича Николаева (род. 1940), художника-монументалиста, живописца и графика, стоит особняком в советском искусстве второй половины ХХ века, как официальном, так и неофициальном. Сын художников Татьяны Серебряковой и Валентина Николаева, представитель знаменитой династии Бенуа — Лансере — Серебряковых, Иван Николаев с рождения находился в пространстве изобразительного искусства, жил среди произведений своих знаменитых родственников, и во многом это предопределило его судьбу", - говорится в сообщении ГТГ.

Музей презентует картины и расскажет подробности 23 августа.

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