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Найдены два черных ящика разбившегося в Подмосковье Ил-112В

17:52
  • среда
  • 18 августа 2021

Они повреждены и сильно обгорели

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье обнаружены два бортовых самописца - параметрический и речевой, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-112В

"Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, начнется расшифровка в спецлаборатории в четверг.

Авиакатастрофа произошла 17 августа. Самолет рухнул в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы в Кубинке. Погибли все три члена экипажа, в том числе летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной крушения называют отказ и пожар одного из двигателей.

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Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
Место крушения Ил-112В под Кубинкой
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