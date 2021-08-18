Найдены два черных ящика разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Они повреждены и сильно обгорели
На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье обнаружены два бортовых самописца - параметрический и речевой, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, начнется расшифровка в спецлаборатории в четверг.
Авиакатастрофа произошла 17 августа. Самолет рухнул в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы в Кубинке. Погибли все три члена экипажа, в том числе летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной крушения называют отказ и пожар одного из двигателей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram