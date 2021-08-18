Всё из-за ситуации в Афганистане

Как передает в среду ТАСС со ссылкой на источник, авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок.

"Действительно "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном", - уточнил собеседник агентства.

Из данных на сайте авиакомпании следует, что продажа авиабилетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс - 21 августа.

Прежде сообщалось, что "Аэрофлот" с понедельника облетает территорию над Афганистаном. Речь шла о рейсах в Дели и Бангкок.

Ранее власть в Афганистане захватило запрещенное в России террористическое сообщество "Талибан". Они взяли Кабул без сопротивления и после этого объявили об окончании войны в стране. Президент Афганистана бежал. Тысячи жителей в настоящее время пытаются покинуть территорию Афганистана на иностранных самолетах.

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