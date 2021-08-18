ВОЗ: дельта-штамм обгоняет реагирование на него

Сейчас 75% всех вакцин использовано всего в 10 странах мира

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве в среду, что штамм коронавируса "дельта", отличающийся высокой заразностью, распространяется быстрее, чем на него успевают реагировать.

"Дельта" продолжает обгонять наше коллективное реагирование", - заметил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что там, где низок уровень вакцинации, возникают горячие точки госпитализации и смертности.

Решение проблемы "дельта", считают в ВОЗ, - оперативное увеличение масштабов тестирования, обеспечение больниц кислородом, лечебными материалами, вакцинами.

Как отметил Гебрейесус, прямо сейчас 75% всех вакцин использовано всего в 10 странах мира.

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