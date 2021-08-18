Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Лидеры провели "обстоятельный обмен мнениями", отмечает пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана", - сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры также обсудили ход подготовки предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС, которые пройдут в Душанбе.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. "Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране" - говорится в сообщении на сайте президента России.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" вошли в афганскую столицу Кабул, а затем заявили о переходе под их контроль всего Афганистана. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих граждан и некоторых афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов. Россия уже успела наладить рабочие контакты с талибами и потому решила не эвакуировать посольство.

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