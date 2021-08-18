ЦБ отметил, что рост цен на продукты замедлился

Это касается в первую очередь фруктов и овощей

Центробанк зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов России в июле. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов России внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты. При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары", - отмечено в сообщении.

Как добавили в ЦБ, возможным замедление роста цен стало благодаря новому урожаю, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также - импорту.

Уточняется, что по итогам июля годовая инфляция в стране замедлилась на 0,04 процентного пункта - до 6,46%. Число субъектов России с ускорением и замедлением инфляции было почти равным.

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