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За несколько часов в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

19:15
  • среда
  • 18 августа 2021

Порывы ветра достигали 17 метров в секунду

Как рассказали "Интерфаксу" в городском метеобюро, на Москву в среду за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков при месячной норме в 77.
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"В результате сильных ливней выпало около четверти месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ в 18:00", - уточнил собеседник агентства.

Гроза началась в столице после 16:00. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду, оказалось повалено несколько деревьев.

В московских аэропортах из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов, 25 отменили в период сильного ливня.

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