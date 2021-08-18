ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы фотографии первой игровой репетиции фильма "Вызов"

19:45
  • среда
  • 18 августа 2021

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров полетят на орбиту 5 октября

Команда фильма "Вызов", съемки которого пройдут на МКС в октябре 2021 года, показала фотографии первой игровой репетиции картины с участием актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.

Космонавт показал эмблему экипажа "Союза" с Пересильд
"Страшно": Пересильд рассказала о переживаниях перед полетом в космос

"Первые репетиции фильма "Вызов" на новых кадрах Саши Гусова! Полет на орбиту уже близко, а значит технические репетиции начали дополняться игровыми", - говорится в сообщении студии Yellow, Black and White в инстаграме.

Основной экипаж прошел комплексную тренировку, в которой отрабатывал маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС, уточнили представители компании.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечен на 5 октября в 11:55 по московскому времени.

Фильм "Вызов" - совместный проект Роскосмоса, Первого канала и Yellow, Black and White.

Фотографии репетиции:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Подготовка съемочной группы фильма в космосе к полету на МКС
Подготовка съемочной группы фильма в космосе к полету на МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.