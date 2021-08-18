Опубликованы фотографии первой игровой репетиции фильма "Вызов"

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров полетят на орбиту 5 октября

Команда фильма "Вызов", съемки которого пройдут на МКС в октябре 2021 года, показала фотографии первой игровой репетиции картины с участием актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.

"Первые репетиции фильма "Вызов" на новых кадрах Саши Гусова! Полет на орбиту уже близко, а значит технические репетиции начали дополняться игровыми", - говорится в сообщении студии Yellow, Black and White в инстаграме.

Основной экипаж прошел комплексную тренировку, в которой отрабатывал маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС, уточнили представители компании.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с космодрома Байконур намечен на 5 октября в 11:55 по московскому времени.

Фильм "Вызов" - совместный проект Роскосмоса, Первого канала и Yellow, Black and White.

Фотографии репетиции:

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