В США подтвердили наличие жертв при эвакуации из Кабула

ВВС ведут расследование инцидентов

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в беседе с CNN, что случаи гибели людей в процессе эвакуации из аэропорта Кабула были.

"Хотя бы по визуальным свидетельствам и заявлению ВВС понятно, что было по крайней мере несколько смертей в процессе", - сказал он, добавив, что все же не станет опережать официальные выводы ВВС.

Также Кирби сообщил, что при охране периметра аэропорта Кабула военные США открывали предупредительный огонь - для обеспечения контроля над толпой. Пострадавших в результате этих действий не было, считают в Вашингтоне.

Ранее по соцсетям разошлись видео, на которых люди падают с взлетающего из аэропорта Кабула самолета. ВВС США объявили о ведущемся расследовании этих инцидентов.

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