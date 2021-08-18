В США подтвердили наличие жертв при эвакуации из Кабула

ВВС ведут расследование инцидентов
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в беседе с CNN, что случаи гибели людей в процессе эвакуации из аэропорта Кабула были.
"Хотя бы по визуальным свидетельствам и заявлению ВВС понятно, что было по крайней мере несколько смертей в процессе", - сказал он, добавив, что все же не станет опережать официальные выводы ВВС.
Также Кирби сообщил, что при охране периметра аэропорта Кабула военные США открывали предупредительный огонь - для обеспечения контроля над толпой. Пострадавших в результате этих действий не было, считают в Вашингтоне.
Ранее по соцсетям разошлись видео, на которых люди падают с взлетающего из аэропорта Кабула самолета. ВВС США объявили о ведущемся расследовании этих инцидентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram