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Отчаявшаяся без концертов Земфира попросила россиян сделать прививку

20:05
  • среда
  • 18 августа 2021

Певица считает, что пандемия уничтожила ее профессию

Певица Земфира попросила россиян сделать прививку для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в надежде на отмену запрета массовых мероприятий, который действует в России и других странах из-за пандемии.

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"Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!" - обратилась артистка к россиянам в своем сообщении в соцсети "ВКонтакте".

Днем в среду она предупредила об отмене выступления в Испании, и фанаты в комментариях предложили ей организовать онлайн-концерт. Однако Земфира не оценила такую идею.

"Предлагающие мне сыграть онлайн - за чей счёт, господа? Площадка/звук/свет/репетиции - всё это оплачиваю я… Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект, но в концерты я больше не верю", - написала певица в своем блоге.

Замфира призналась, что ковид убил ее профессию, и теперь она "больше ничего не хочет", так как "устала работать вхолостую".

В июле российская певица Земфира выпустила мини-альбом "Ах". До этого в феврале она выпустила первый за восемь лет студийный альбом "Бордерлайн".

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